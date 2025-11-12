DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film P.S. I Love You
Holly: "...e se fosse tutto qui Gerry !?! Se ci fosse solo questo nella nostra vita?!"
Gerry: "che vuoi dire !?!!"
Holly: "voglio dire che è tutto qui. Siamo una coppia sposata, titolare di un servizio di Limusine, che potrebbe avere figli oppure no. Fine della storia."
Gerry: "perché quale altra storia vuoi?!!!"
Holly: "NON LO SO!!!"
Gerry: "Che cosa vuoi Holly!!! Che vuoi?!!! Perché sono stanco di cercare di indovinarlo...
Vuoi una casa più grande? Trovo un secondo lavoro, dimmelo. Vuoi avere un figlio?! non vuoi avere un figlio?! CHE VUOI!!! Io so cosa voglio... perché lo sto stringendo fra le mie mani adesso... e tu, tu lo sai quello che vuoi? Perché è meglio che tu me lo dica ora se non sono io..."
P.S. I Love You: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
È la storia di Holly e Gerry, una coppia giovane e felice fino a quando improvvisamente Gerry si ammala e muore.
Holly, ancora ventinovenne, si ritrova già vedova e con un senso di vuoto nella sua vita. È arrabbiata perché si sente tradita da Gerry, proprio lui che le aveva promesso di starle accanto per il resto della sua esistenza.
Ma Gerry non ha dimenticato la promessa fatta mentre era in vita e trova il modo di farle avere una lettera in date ben precise, con un messaggio che le possa essere d'aiuto per ritornare a vivere...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film