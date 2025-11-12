Dialogo dal film P.S. I Love You

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

P.S. I Love You: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film P.S. I Love You:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

È la storia di Holly e Gerry, una coppia giovane e felice fino a quando improvvisamente Gerry si ammala e muore.



Holly, ancora ventinovenne, si ritrova già vedova e con un senso di vuoto nella sua vita. È arrabbiata perché si sente tradita da Gerry, proprio lui che le aveva promesso di starle accanto per il resto della sua esistenza.



Ma Gerry non ha dimenticato la promessa fatta mentre era in vita e trova il modo di farle avere una lettera in date ben precise, con un messaggio che le possa essere d'aiuto per ritornare a vivere...Leggi di più

