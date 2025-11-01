Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Provaci ancora, Sam di Sam

Oh, no, non me la prendo mica a male. Io mi suicido e buonanotte! Se solo sapessi dove sarà andato in vacanza il mio analista! Ma dov'è che se ne vanno tutti quanti d'agosto? Ogni estate c'è l'esodo degli analisti e la gente rimasta in città impazzisce fino ai primi di settembre. Ma poi? Anche se lo rintracciassi? Quel che gli dico gli dico, lui mi dice che è un problema sessuale. Ma che cavolata! Come può trattarsi di un problema sessuale? Non facevamo più neanche l'amore. Be', una volta ogni tanto. Ma lei però guardava la tivù, durante il coito... e badava a cambiare canale col telecomando.

Dal film

Provaci ancora, Sam
Sam

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Provaci ancora, Sam: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sam e scopri di più sul film:

Frasi del film Provaci ancora, Sam Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Herbert Ross Provaci ancora, Sam su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
San Francisco: il critico cinematografico Allan Felix è reduce dal divorzio dalla moglie Nancy. Linda e Dick Christie, una coppia di suoi amici, cercano di convincerlo a frequentare altre donne e a tentare di ricostruirsi una vita sentimentale. Allan accetta il suggerimento e inizia la ricerca di una nuova compagna, assistito dalle apparizioni di Humphrey Bogart, suo idolo, che gli offre consigli sul comportamento da tenere con le donne.

Per far colpo sulle donne che gli vengono via via presentate dagli amici, Allan non fa altro...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Woody Allen Woody Allen
Oreste Lionello Oreste Lionello
Diane Keaton Diane Keaton

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro.

Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro.

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail