Citazione dal film Provaci ancora, Sam di Sam

Sam

Frasi su settembre

Frasi sul suicidio

Provaci ancora, Sam

Breve trama del film

[da Wikipedia]

San Francisco: il critico cinematografico Allan Felix è reduce dal divorzio dalla moglie Nancy. Linda e Dick Christie, una coppia di suoi amici, cercano di convincerlo a frequentare altre donne e a tentare di ricostruirsi una vita sentimentale. Allan accetta il suggerimento e inizia la ricerca di una nuova compagna, assistito dalle apparizioni di Humphrey Bogart, suo idolo, che gli offre consigli sul comportamento da tenere con le donne.



Per far colpo sulle donne che gli vengono via via presentate dagli amici, Allan non fa altro...Leggi di più

