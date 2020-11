I germi muoiono assiderati nei tuoi vasi sanguigni, ci fa troppo freddo!

C.W. Briggs

La maledizione dello scorpione di giada: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a C.W. Briggs (ruolo interpretato da Woody Allen) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

New York, 1940. C.W. Briggs e Betty Ann Fitzgerald sono due investigatori assicurativi che lavorano per la stessa compagnia e si detestano. Una sera vengono entrambi ipnotizzati durante uno spettacolo di magia dal mago Voltan, che li soggioga per mezzo di uno scorpione di giada e di due parole chiave, “Costantinopoli” e “Madagascar”.



Appena rientrato a casa, Briggs riceve una telefonata dal mago, che, pronunciando la parola chiave “Costantinopoli”, lo riporta in trance e lo costringe a rubare dei gioielli dalla villa Kensington....leggi di più

