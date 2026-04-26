Citazione dal film Giù per il tubo di Bianchino

Bianchino

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Giù per il tubo: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Sir Roderick "Roddy" St. James è un topo domestico viziato e snob che vive con una famiglia nel ricco quartiere di Kensington a Londra. Le sue giornate sono spensierate e piene di attività, che Roddy svolge quando i padroni di casa sono assenti. Una notte, mentre i padroni sono da poco partiti per le vacanze, dallo scarico del lavandino sbuca Sid, un ratto di fogna dai modi rozzi ed insopportabili, che è stato spinto fuori dalle fogne a causa dell'esplosione di una tubazione e pretende di occupare la lussuosa casa dove Roddy vive,...Leggi di più

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