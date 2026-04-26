Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Giù per il tubo di Bianchino

E il carrier di ieri sera, io mi sento come te. Ho il sedere come la bandiera del Giappone! [rivolto a Roddy]

Dal film

Giù per il tubo
Bianchino

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Giù per il tubo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Bianchino e scopri di più sul film:

Frasi del film Giù per il tubo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di David Bowers Film di Sam Fell Giù per il tubo su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Sir Roderick "Roddy" St. James è un topo domestico viziato e snob che vive con una famiglia nel ricco quartiere di Kensington a Londra. Le sue giornate sono spensierate e piene di attività, che Roddy svolge quando i padroni di casa sono assenti. Una notte, mentre i padroni sono da poco partiti per le vacanze, dallo scarico del lavandino sbuca Sid, un ratto di fogna dai modi rozzi ed insopportabili, che è stato spinto fuori dalle fogne a causa dell'esplosione di una tubazione e pretende di occupare la lussuosa casa dove Roddy vive,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Andy Serkis Andy Serkis
Kate Winslet Kate Winslet
Jean Reno Jean Reno
Hugh Jackman Hugh Jackman
Ian McKellen Ian McKellen

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo: problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo: problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

Franz Kafka

Franz Kafka

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail