Aforismi
Citazione dal film Laputa: castello nel cielo di Pazu

[Dopo la distruzione delle sovrastrutture umane di Laputa] Le radici dell'albero ci hanno protetti.

Dal film

Laputa: castello nel cielo
Pazu

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un'aeronave viene attaccata da un gruppo di pirati dell'aria, comandati da una combattiva megera di nome Dola. A bordo dell'aeronave c'è una ragazzina prigioniera, Sheeta, circondata da uomini vestiti di nero. I pirati mirano al ciondolo della ragazza, che chiamano aeropietra. Durante l'arrembaggio Sheeta riesce a liberarsi dai suoi carcerieri, ma per sfuggire ai pirati esce dal finestrino dell'aeronave e precipita. Prodigiosamente, la pietra al suo collo si accende di una luce azzurra e la fa posare dolcemente fino ad atterrare tra...Leggi di più

