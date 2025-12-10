Aforismi
Dialogo dal film Tartarughe Ninja III

Splinter: Michelangelo?

Michelangelo: Sì, che c'è, Maestro Splinter?

Splinter: Qualcosa ti turba profondamente, figlio mio?

Michelangelo: Diventare grande! Credo proprio che non riderò mai più!

Splinter: Mmmmh... Ehi! Ragazzo! [Si mette un paralume in testa facendo ridere saporitamente Michelangelo] Proprio come Elvis in "Blue Hawaii"!

Dal film

Tartarughe Ninja III

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Le Tartarughe Ninja, con l'ausilio di uno scettro magico, vengono proiettate nel Giappone feudale del 1603, dove vengono scambiati per demoni kappa, con il compito di trarre in salvo April, anch'essa finita nel passato e ritenuta una strega. Ad interferire con il cammino delle tartarughe c'è un astuto e spietato trafficante di armi europeo, Walker, il quale tenta di fare il doppio gioco con lo Shogun locale per impossessarsi dello scettro. Film con una storia inedita, sebbene ispirata al crossover del fumetto in cui le Tartarughe...Leggi di più

