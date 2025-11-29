Aforismi
Citazione dal film Harry Potter e l'Ordine della Fenice di Harry Potter

No, tu sei il debole! Perché non conoscerai cos'è l'amore... o l'amicizia... e mi dispiace per te! [a Voldemort]

Dal film

Harry Potter e l'Ordine della Fenice
Harry Potter

Harry Potter e l'Ordine della Fenice: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Harry Potter (ruolo interpretato da Daniel Radcliffe) e scopri di più sul film:

Frasi del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Durante le vacanze estive, Harry è alle prese con suo cugino Dudley che continua ad insultarlo, ma improvvisamente due dissennatori attaccano sia Harry che Dudley (dato che quest'ultimo è un Babbano, non ha visto il dissennatore e pensa sia una maledizione causata da Harry). Harry è allora costretto a praticare un Patronus per respingere i dissennatori e a casa degli zii riceverà una Strillettera dal Ministero della Magia che gli annuncia che dovrà presentarsi a un'udienza disciplinare. Con l'appoggio testimoniale di Albus Silente e...

Alberto Zuccalà

