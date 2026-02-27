Aforismi
Dialogo dal film Harry Potter e la camera dei segreti

Harry: Credo di essermi rotto un braccio...

Allock: Non preoccuparti, Harry, te lo rimetto a posto io in un lampo!

Harry: No, lei no...

Allock: Oh, poverino, non sa quello che dice!

Dal film

Harry Potter e la camera dei segreti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Durante le vacanze estive, al numero 4 di Privet Drive, l'elfo domestico Dobby, costretto a servire la famiglia Malfoy, avverte Harry Potter di non tornare a Hogwarts perché qualcuno ha messo in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. A causa dei guai che Dobby combina in casa Dursley, zio Vernon vieta ad Harry di tornare a scuola e lo chiude a chiave in camera con le sbarre alla finestra, ma in suo soccorso intervengono Ron e i gemelli Weasley che liberano l'amico e lo portano via con un'auto volante.

Però, alla...Leggi di più

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia...

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia troppo tardi, magari scopri che invece di cadere, impari a volare.

‐ Anonimo ‐

