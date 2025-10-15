DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Scuola di ladri
Scuola di ladri: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Scuola di ladri:
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Dalmazio, Amalio ed Egisto Siraghi sono tre fratelli disoccupati che cercano di arrangiarsi svolgendo lavoretti. Dalmazio fa la guardia giurata presso una banca, Amalio fa il guardiano di cani randagi ed Egisto fa il venditore ambulante pulendo anche i vetri delle auto ferme ai semafori. I primi due svolgono questi lavori con negligenza, Egisto invece pretende di condurre la sua attività come se gestisse un prestigioso negozio, attirandosi l'ostilità e gli insulti dei clienti. Nessuno di loro, in definitiva, ha...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film