Aforismi
Dialogo dal film Scuola di ladri

[Egisto, Dalmazio e Amalio parlano in tre allo zio]

Aliprando: Perfavore!! Uno alla volta eh?! Parli uno alla volta, però bene scandito.

Egisto: Zio...

Dalmazio: Aliprando..

Amalio: Vaffanculo!

Dal film

Scuola di ladri

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Dalmazio, Amalio ed Egisto Siraghi sono tre fratelli disoccupati che cercano di arrangiarsi svolgendo lavoretti. Dalmazio fa la guardia giurata presso una banca, Amalio fa il guardiano di cani randagi ed Egisto fa il venditore ambulante pulendo anche i vetri delle auto ferme ai semafori. I primi due svolgono questi lavori con negligenza, Egisto invece pretende di condurre la sua attività come se gestisse un prestigioso negozio, attirandosi l'ostilità e gli insulti dei clienti. Nessuno di loro, in definitiva, ha...

