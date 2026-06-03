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Frasi del film Crocevia della morte

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Io vivere vorrei addormentato | entro il dolce rumore della vita.

Sandro Penna

Sandro Penna

Non è ottimismo. E' che davvero non ho tempo per l'infelicita.

Non è ottimismo. E' che davvero non ho tempo per l'infelicita.

‐ Anonimo ‐

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