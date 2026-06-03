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Frasi del film Crocevia della morte
- Tom Reagan : [Dopo aver risparmiato Bernie] Adesso sei morto.
- Sicario di Leo: [Prima che Eddie Dane violenti Verna, due uomini entrano nell'appartamento armati] Lasciala, Eddie!
Eddie Dane: [Uccide uno dei due e ferisce gravemente l'altro] Sei di Leo?
Sicario di Leo: Si! Ci ha messi a far la guardia a lei!
Eddie Dane: Avete fatto un bel lavoretto, non mancherò di dirglielo. [Gli pesta la mano, che stava per prendere la pistola da terra] Dov'è Leo?
Sicario di Leo: Se parlo è sicuro che non mi ammazzi?
Eddie Dane: Se ti uccido dopo che me l'hai detto e poi scopro che è falso, che gusto avrò ad uccidere un morto? Dov'è Leo?
Sicario di Leo: È in movimento. Raccoglie i suoi perché domani sera fa un attacco da Nick.
Eddie Dane: È vero?
Sicario di Leo [ultime parole]: Controlla, è oro colato!
Eddie Dane: E io ti credo, povero fesso! [Gli spara in testa, poi si volta e scopre che Verna è fuggita]
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- Tom Reagan: [Dopo la morte di Caspar, riesce a convincere Bernie a dargli la pistola] Bernie, non puoi appiopparlo a Dane.
Bernie Bernbaum: E perché no?
Tom Reagan: Perché Dane è in un lago di sangue a due miglia da qua.
Bernie Bernbaum: Ma che cavolo stai dicendo?
Tom Reagan: Eddie Dane è morto. Lo avrai ucciso tu. La pistola era la tua.
Bernie Bernbaum: [Credendo che lo voglia incastrare] A te... A te va di scherzare! Ma lo sai che ne inventi di balle! Tu... Tu me l'hai presa! È la tua parola contro la mia!
Tom Reagan: Non necessariamente. [Impugnando la pistola, inizia ad avvicinarsi minacciosamente a Bernie]
Bernie Bernbaum: [Capendo le intenzioni di Tom] Sei impazzito? Ora è scomparso il motivo di essere nemici, lo hai detto tu.
Tom Reagan: Si, certo.
Bernie Bernbaum: [ultime parole] Io... Non ti capisco. Perché ce l'hai con me? È assurdo, non puoi sparare! [Si ritrova spalle al muro] Ma... è pazzesco! Commetti un errore! Tom? Tommy? Tommy! [Crolla a terra piangendo] Tommy, non puoi... Tu il cuore ce l'hai! E allora ascoltalo, Tommy, ascoltalo!
Tom Reagan: Che cuore? [Gli spara alla testa]
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 8
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