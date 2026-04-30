DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Il bacio della donna ragno
- Molina : Mamma, come sei bella. Ricordi, mamma, quando ero piccolo e tu venivi in camera mia per darmi il bacio della buonanotte? Io fingevo sempre di dormire, ma ero sempre in attesa del tuo bacio. E anche se ora dormi, so che tu mi capisci. È venuto il momento di prendermi cura della mia vita. Tu capisci, vero, mamma? Non essere triste.
- Pedro: Pezzo di merda! Figlio di puttana! Parla!
Direttore: Lasci fare a me adesso. Guardami, Molina. Allora, che cos'hai? Eh? Hai paura che il suo gruppo ti uccida? È così, no?
Molina: No, io voglio collaborare.
Direttore: Dunque, cosa ha detto?
Molina: Niente. Non sarebbe peggio se io le dicessi qualcosa che non è vero?
Direttore: Dovremo trasferirti in un'altra cella.
Molina: No, la prego di non farlo. Finché sono con lui c'è ancora la probabilità che parli.
Pedro: Frocio! Sei un sacco di merda! Ti sei innamorato di quel bastardo!
Direttore: Bene, Molina. Puoi andare. Prepara le tue cose. Esci oggi stesso. Ecco, il Ministero ha approvato la condizionale.
Molina: Grazie, signor direttore. Grazie.
Direttore: E niente convegni con ragazzini.
Molina: Oh no, certo, signore.
- Molina: Aspettando, come sempre, aspettando, aspettando, aspettando, aspettando.
Valentin: Aspettando che cosa?
Molina: Un uomo. Un vero uomo. Ma non può essere, perché un vero uomo quello che vuole è una vera donna.
Valentin: Posso chiederti una cosa? Cos'è un vero uomo, nella tua mente?
Molina: Beh... uno straordinariamente bello e... forte, senza ostentazione, ma superbo, come il mio cameriere.
Valentin: Ti può fare questa impressione, ma dentro è tutta un'altra cosa. In questa società, se non hai potere alle spalle, nessuno può essere superbo.
Molina: Hm. Non essere geloso.
Valentin: Non essere stupido.
Molina: Lo vedi come reagisci? Non si può parlare di uno a qualcun altro senza litigare.
Valentin: Senti, cerca di mantenerti a un certo livello, okay? Oppure non parliamo per niente.
Molina: Va bene, dimmi tu chi è un vero uomo.
Valentin: Non lo so.
Molina: Certo che lo sai. Forza, dimmelo.
Valentin: Beh... non cedere davanti a nessuno, neppure davanti al potere. No, la cosa più importante, ciò che realmente caratterizza un uomo, è in qualche modo non umiliare nessuno, e non permettere che quelli che stanno intorno si sentano degradati.
Molina: Parli di un santo.
Valentin: Lascia perdere.
Molina: Aaah...
Valentin: Che cos'hai?
Molina: Uh, lo stomaco...
Valentin: Forse è l'appendice.
Molina: No, me l'hanno levata. Dio, che male!
Valentin: Ti viene da rigettare?
Molina: No, è più giù, nella pancia! Ooh...
Valentin: Io ho mangiato, ma non mi sento niente.
Molina: Non lo so, forse è l'ulcera. Però non mi piace!
Valentin: Perché non continui a raccontare il film?
Molina: Dio! Non ho mai provato un dolore come questo!
Valentin: Lascia perdere. Racconta.
- Valentin: Oooh! Uuuh! Ah! Ho un chiodo nella pancia. Va meglio. Fammi il favore di piantarla con quelle balle su donne bellissime in lacrime.
Molina: Il cuore di Leni batteva così forte che i suoi seni gonfi balzarono fuori dalla profonda scollatura, come sensuali antipasti su un piatto d'argento. Aaah...
Valentin: Oh, non farmi ridere, mi fa male.
Molina: Toh, tieni questo morbido seno. Ah!
Valentin: Uh, uh, uh, uh, uh!
Molina: Ce n'è un altro, qua.
Valentin: Uh, uh, uh, uh!
Molina: Nei locali eleganti si servono in coppia.
Valentin: Oh, oh, oh, oh! Il buiolo! Presto! Oh, no! Ah! Ah... Oh!
Molina: Cristo, che puzza!
Valentin: Scusami. Non sai quanto sto male.
Molina: Butta fuori tutto. Non può puzzare più di quello che puzza ora.
Valentin: Oh... Oddio, non ce la faccio più.
Molina: Hai superato di peggio. Molto peggio.
Valentin: Mi vergogno tanto.
Molina: Non sei tu quello che diceva sempre: prendila da uomo? Comportati da uomo.
Valentin: Non ce la faccio. Non mi sopporto in questo stato.
Molina: Lèvati i calzoni. Presto. Andiamo, andiamo! Copriti con l'asciugamano. Ecco. Perché devi tormentarti sempre? Non agitarti, stai calmo. Ecco, prima questo... e poi l'altro... Ecco, così. Okay. Ecco. Ecco, mettiti questa.
Valentin: No, è... è tua.
Molina: No, non è mia, è nostra. Ora cerca di pulirti. Va bene. C'è ancora un po' qui... e qui.
Valentin: Gesù, ma non ti faccio schifo?
Molina: Mi si spezza il cuore a vederti così. Ecco, ho quasi finito. Bene. Ora lèvati la camicia.
Valentin: No, va bene così.
Molina: Dietro è sporca. Per favore. Fatto. Guarda che roba. Okay, ora... cerca di stare in piedi.
Valentin: No, puzzo.
Molina: La mia doccia settimanale è domani. Per mezzogiorno avrai tutto pulito. Ecco, così. Così. Sei completamente avvolto come un neonato.
Valentin: Veramente non ti fa schifo?
Molina: Mettiti giù. Ecco, bravo. Non vorrai prendere freddo. Eh, che peccato che non ho più borotalco. Ti senti comodo?
Valentin: Sì, ho solo freddo.
Molina: Ti farò una bella tazza di tè. Ti farà bene. Attento, è bollente, ti scotterai!
Valentin: Sinceramente sei molto gentile. Non so che cosa dire.
Molina: Non scottarti. Eh, uhm... questa ti è caduta dalla camicia.
Valentin: Su, leggila pure. So che sei curioso.
Molina: No, leggo solo lettere d'amore. Io di politica non ne so niente.
Valentin: È della mia ragazza. Si chiama Lidia.
Molina: Non si chiama Marta?
Valentin: Che ne sai tu di Marta?
Molina: Mentre dormivi ripetevi sempre il suo nome.
Valentin: Che cos'altro dicevo?
Molina: Nient'altro.
Valentin: Questa lettera è di Lidia. È la mia ragazza nel Movimento.
Molina: Ha una calligrafia da bambina.
Valentin: Non ha avuto una grande educazione. Ti voglio dire la verità: sotto la tortura, ogni volta che mi sentivo vicino alla morte, era a Marta che rivolgevo il pensiero, e lei mi salvava. Tutto il corpo mi doleva, ma non mi importava.
Molina: Com'è?
Valentin: Lei è molto fine. Alta borghesia. Ha quello che vuole. Denaro, bellezza, educazione. Libertà. Io sono un vero ipocrita, come tutti quei porci classisti. Devo ammettere che mi faceva comodo un posto sicuro dove stare quando ero costretto a nascondermi. Finché un bel giorno le dovetti parlare anche della mia seconda vita. Lei si limitò ad ascoltarmi in silenzio, come se già lo sapesse. Poi mi chiese di lasciare il Movimento. Ma come facevo a restare inattivo, quando i miei amici sparivano, ogni giorno? Capivo che aveva ragione, ma non avevo scelta. Così ancora una volta non seppi che cosa dirle.
- Molina: Leni non voleva innamorarsi di Werner, ma cosa poteva fare? Entra nel portone di lui, come una dea. La sua snella ed elegante figura trema alla vista di Werner che scende lo scalone di marmo; i loro sguardi si incontrano, Leni dice...
Leni: La mia migliore amica è stata uccisa. Ho bisogno di un posto dove stare.
Werner: Prepara la camera per gli ospiti.
Leni: Questa musica è magica. Mi sento come... librare nell'aria.
Molina: Ma il suo cuore dice "Oh, Werner, tu mi sembri un dio, ma le tue lacrime... le tue lacrime provano che hai i sentimenti di un uomo".
-
- Direttore: Ti trovo dimagrito, Molina. Che cos'hai?
Molina: Oh, roba da niente. Sono stato un po' male, ma ora sto meglio.
Direttore: E allora smettila di tremare, non hai nulla da temere. Valentin Arregui non sospetta niente, vero?
Molina: No, signore.
Direttore: Che ti ha detto?
Molina: Beh, lui... ancora niente, lui... sento che devo procedere con molta cautela.
Pedro: Molina, tu menti. Cosa ci nascondi?
Molina: Niente! Come potete accusarmi quando è mancato poco che morissi per causa vostra? Lui insisteva perché io mangiassi il piatto col veleno...
Direttore: Perché? Hai sbagliato tu, allora.
Molina: In un piatto c'era una razione doppia dell'altro, e lui ha voluto che la mangiassi io. Signor direttore, lei mi aveva detto che il cibo avvelenato sarebbe stato... in un piatto nuovo, ma l'avevano riempito tanto che non avevo altra scelta, e... così ho dovuto mangiarlo io, o si sarebbe insospettito.
Direttore: Povero Molina, mi dispiace per quest'equivoco. Ti vogliamo aiutare. Siediti. Qui. Ti prego. Tua madre si sente molto meglio, ha saputo che puoi avere la libertà condizionata.
Molina: Davvero?
Direttore: Certo. Perciò smetti di piangere. Dovresti essere felice.
Molina: Sono felice, signore.
Pedro: Che cos'ha detto Valentin della sua cellula?
Molina: Di cosa?
Pedro: Del suo gruppo: chi sono, dove si riuniscono.
Molina: Niente, signore. Lui... lui è molto malato. Se gli date altro veleno non so che cosa gli succederà.
Pedro: E della sua ragazza? Che cosa ha detto di lei?
Molina: Dice che le cose personali devono venire dopo la rivoluzione. Pensa che tutto il resto non conti, e... e così, mi pare, mi pare che stia per cominciare a parlare. È per me? Grazie.
Pedro: Che cosa ha detto del nuovo prigioniero? Quello dall'altra parte del corridoio.
Molina: Quello che era così malridotto? Ha detto che nessun delitto giustifica quel genere di punizione. Questo caffè è proprio buono.
Pedro: E il suo nome te l'ha detto?
Molina: Certo, signore. Valentin Arregui.
Pedro: No, idiota! Il nome del nuovo prigioniero.
Molina: Certo che no. Ha sempre un cappuccio in testa.
Pedro: Ma... chi gli ha messo il cappuccio?
Direttore: È prescritto. Lui è un politico.
Pedro: Come vi aspettate che parli se non vede neppure la faccia di quel bastardo?
Direttore: Provvederemo.
Pedro: Molina, noi dobbiamo sapere tutto quello che stanno progettando. Appena Valentin vedrà la faccia di quel nuovo prigioniero, non saprà tacere. Cerca di ricordare tutte le parole che dice.
Molina: Sì.
Pedro: Prima parlerà, e prima uscirai. Ora ritorna al tuo lavoro.
Molina: Ah, signor direttore... un'altra cosa, ancora. Lui ha sentito dalle guardie che sarebbe venuta mia madre e gli ho detto che mi porta tutte le volte una borsa piena di roba da mangiare e... non vorrei che si insospettisse.
Direttore: Va bene. Di' pure che cosa ti porta.
Molina: A lei, signore?
Direttore: Sì, a me. E sbrigati, ho da fare.
Molina: Ehm... Due polli arrosto al burro, ehm... uova sode, pesche sciroppate, eh... ah, latte condensato, due... due sacchetti di tè, uno normale e uno al gelsomino. Un vasetto di aringa marinata, quattro pezzi di sapone da toilette, che altro? Maria benedetta, la mia testa è vuota, che altro? Mi faccia pensare... Pane di segala, zucchero...
- Molina: ... pollo arrosto, pesche sciroppate, formaggio fresco, uhm... Uhm! Pane di segala...
Valentin: Cos'è successo?
Molina: Guarda qui! Due polli arrosto, due! Cosa ne pensi? Vedrai come ti rimetterai presto, ora.
Valentin: È venuta tua madre?
Molina: Sì! Oh, il tè! Oh... zucchero! E... sigarette. Ah! Ih, ih, ih, ih!
Valentin: Fantastico. E come sta?
Molina: Oh, sta molto meglio, molto meglio, grazie. E guarda quanta roba mi ha portato. Ci ha portato.
Valentin: Beh, in realtà l'ha portata per te.
Molina: No, tu non devi più mangiare quel maledetto vitto del carcere. Ti sentirai meglio.
Valentin: Lo credi davvero?
Molina: Ne sono certo. A cominciare da oggi inizia una nuova vita. Ah, dimenticavo: ho lasciato fuori le lenzuola ad asciugare, e nessuno se l'è portate via, così stanotte abbiamo tutti e due le lenzuola pulite.
Valentin: Mi fa piacere.
Molina: Lascia che prepari e... tra qualche minuto comincerai a leccarti le dita. Voglio che li mangi tu questi polli, tutti e due.
Valentin: E per quanto riguarda te? Non mi va di vederti seduto con l'acquolina in bocca.
Molina: No, io devo tener d'occhio la mia figura di ragazza, o quel che resta di lei. Ancora no, quello è il dessert! Uhm... vuoi ancora delle pesche?
Valentin: No, grazie. Sono pieno.
Molina: Hm-hm-hm-hm!
Valentin: Cibo buono, sigarette buone... Non ricordo più di essere stato così bene. Manca solo una cosa...
Molina: Cristo! E io che credevo di essere il degenerato in questa cella!
Valentin: No, no, voglio dire un buon film.
Molina: Ah, naturalmente! Ah! Come mai non ci ho pensato?
Valentin: Il tuo film nazista, come finisce?
Molina: Pensavo che lo detestssi.
Valentin: Infatti, ma sono curioso di sapere come finisce.
Molina: Bene, vediamo un po'...
- Molina: Il mio cuore batteva così forte... avevo paura di essere ferito di nuovo.
Gabriel: Ha deciso, signore?
Molina: Ehm... lei che cosa suggerisce?
Gabriel: Beh, forse una lasagna e un antipasto.
Molina: Non credi che la lasagna ingrassi?
Gabriel: Beh, allora... una bistecca e una zuppa?
Molina: Mi sembra meraviglioso.
Gabriel: Bene. Grazie.
Molina: Prego. La sua giacca bianca, il modo in cui si muoveva, il suo sorriso triste... Tutto sembrava perfetto, come in un film. Eh, non hai idea di quanti guai dovetti passare, un mese dopo l'altro, solo per convincerlo a fare una passeggiata. Ma un po' alla volta riuscii a fargli capire che io lo rispettavo. Per farla breve, dopo più di un anno siamo diventati amici.
Valentin: Cristo, per fartelo ti ci volle poi un altro anno!
Molina: Ah, sei completamente fuori strada. Non è successo niente. Mai.
Valentin: Ma stai scherzando?
Molina: Ma non capisci proprio niente? È sposato. Gli dissi: "facciamolo una volta, facciamolo una volta sola", ma... non ha mai voluto.
Valentin: Eh, non posso credere a questo. E io che sto sveglio tutta la notte a pensare al tuo amico. Mi sembra proprio che sei stato incastrato, Molina. Tutto ciò che puoi fare è prendertelo da uomo.
Molina: Invece... la prendo da donna. Sempre. Per questo voglio un marito che mi guidi.
Valentin: Hai mai conosciuto la moglie?
Molina: No, ma quando stavano per separarsi, Dio mio, quanti sogni mi ero fatto!
Valentin: Per esempio?
Molina: Che potesse venire a vivere con me, con mia madre e me. E io... avrei badato a lui. Gli avrei tolto quella sua tristezza, per sempre.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 58 • Pagina: 1 di 6
TemiPuoi trovare le frasi del film Il bacio della donna ragno anche in questi temi:
Mamma Marmo Umiliazione Complimenti Intuizioni Bisogni