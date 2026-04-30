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Frasi del film Il bacio della donna ragno

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Tutto ciò che ami probabilmente andrà perduto, ma alla fine l'amore tornerà in un altro modo.

Franz Kafka

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È bello avere sempre qualcuno che ti ascolta. Ne parlavo appunto oggi con il muro.

È bello avere sempre qualcuno che ti ascolta. Ne parlavo appunto oggi con il muro.

‐ Anonimo ‐

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