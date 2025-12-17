DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Il grande Gatsby
- Nick Carraway : Mi ricordai di come eravamo tutti venuti da Gatsby col sospetto della sua corruzione mentre lui stava in mezzo a noi nascondendo un sogno incorruttibile. La luna si levò più alta e mentre me ne stavo lì a rimuginare sul mondo vecchio e sconosciuto, pensai alla meraviglia di Gatsby quando per la prima volta aveva scorto la luce verde in fondo al pontile di Daisy. Era venuto da così lontano e il suo sogno deve essergli sembrato così vicino da non credere di non poterlo afferrare. Ma non sapeva di averlo già alle spalle. Gatsby credeva nella luce verde, nel futuro orgastico che anno dopo anno si ritira davanti a noi. Ieri c'è sfuggito, ma non importa: domani correremo più forte, allungheremo di più le braccia ... e un bel mattino... Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato.
- Nick Carraway : Negli anni in cui ero più giovane e vulnerabile, mio padre mi diede un consiglio: cerca sempre di vedere il lato migliore della gente, mi disse. Di conseguenza tendo ad astenermi da ogni giudizio. Ma persino io, a volte non ci riesco. A quei tempi, tutti noi bevevamo troppo. Più eravamo in sintonia con i tempi, più bevevamo. E nessuno di noi apportava qualcosa di nuovo.
- Nick Carraway : La Valle delle Ceneri era un paesaggio grottesco. La discarica di New York, a metà strada tra West Egg e la città, dove le scorie del carbone bruciato per fornire energia all'impetuosa crescita della città, venivano scaricate da uomini che nel pulviscolo apparivano offuscati e precocemente sfibrati. Su quell'irreale aglomerato vigilava perennemente il dottor T. J. Eckleeulg, un oculista dimenticato, i cui occhi si ergevano meditabondi su tutto, come gli occhi di Dio.
- Nick Carraway : Nell'estate del 1922, il ritmo della città era sull'orlo della frenesia. Le azioni raggiungevano vette da record e Wall Street prosperava in un crescente delirio di ricchezza. Le feste erano più fragorose, gli spettacoli più eclatanti, gli edifici più alti, la morale più licenziosa e il proibizionismo aveva prodotto l'effetto contrario, riducendo il costo degli alcolici. Wall Street irretiva giovani ambiziosi e io ero uno di questi. Affittai una casa a venti miglia dalla città, a Long Island. Vivevo a West Egg, nel cottage dimenticato da un , strizzato dalle ville dei nuovi ricchi. Per cominciare mi comprai una decina di volumi su credito bancario e investimenti, cose nuove per me. [...] A Yale avevo sognato di fare lo scrittore, ma ora ci avevo rinunciato. Col sole che splendeva e le foglie che esplodevano sugli alberi, decisi che avrei passato l'estate a studiare. Ed è probabile che lo avrei fatto, se non fossi stato distratto dagli sfrenati divertimenti che ammiccavo da oltre le mura di quel colossale castello, di proprietà di un signore che ancora non avevo conosciuto, un certo Gatsby.
- Nick Carraway : Alte sopra la città, le nostre finestre gialle devono aver fornito il loro contributo di segreti umani all'osservatore casuale che avesse alzato lo sguardo dalla strada. E io ero anche lui, che guardava in sù incuriosito. Ero dentro e fuori. Incantato e respinto dall'inesauribile varietà della vita.
- Jay Gatsby : Sapevo che per un uomo come me, innamorarsi era un grande errore. A 32 anni potrei essere ancora un grande uomo se potessi dimenticare di aver perso Daisy, ma la mia vita, vecchio mio, la mia vita... la mia vita deve mirare in alto. Deve andare avanti. Lei deve andare da Tom e dirgli che non l'ha mai amato. Le serve solo un po' di tempo, tutto qui. Un po' di tempo.
- Nick Carraway : Mi sono ubriacato solo due volte in vita mia e la seconda volta fu quel pomeriggio. [..] Quella sera, nell'appartamento che Tom teneva per Myrtle, fluttuammo su una sorta di follia chimica, in preda ad una disponibilità del cuore che aveva fragorosamente avviluppato tutti noi. E tutt'un tratto, New York iniziò a piacermi.
