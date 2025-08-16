DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Perfect Score
- Anna: Ipotizziamo una situazione: stai guidando, è tardi, arrivi ad un semaforo rosso in un posto sperduto, che fai? Passi? Lo vedi: non lo fai, aspetti. Perché un crimine senza vittime è comunque un crimine.
Kyle: Forse mi fermo, forse passo, dipende.
Anna: Da cosa?
Kyle: Sto cercando di andare in un posto importante?
- Kyle: Posso chiederti una cosa? Perché hai buttato via l'esame?
Anna: Non l'ho buttato via.
Kyle: Ho visto il foglio delle risposte, era praticamente in bianco.
Anna: Stavo andando bene all'inizio, poi c'è stata una domanda di logica: "Una donna sale su un treno a New York a mezzanotte, tre ore dopo anche un uomo sale su quel treno"... per qualche ragione non sono riuscita ad andare avanti: dove stava andando questa donna? Perché era da sola? Lo so che ti sembrerà pazzesco, ma è una cosa che mi ha fatto effetto, io volevo essere su quel treno, insomma, andare altrove.
