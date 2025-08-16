Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frasi del film Perfect Score

Frasi e dialoghi dal film

In elenco: 9

Temi

Puoi trovare le frasi del film Perfect Score anche in questi temi:
Vittime Treni Rinunce

Vedi anche

Questo film su Amazon

Altri film

Hai visto questo film? Scrivilo qui:

Condividi una bella frase

Mandateli quei messaggi che vi fanno paura, spingete "Invia" e buttatevi. | Fumate e bevete perché tanto prima o poi morirete tutti. | Baciatele le labbra che volete baciare. | Prendeteli quei cazzo di treni, di aerei. | Vivete, perché la vita è una.

Mandateli quei messaggi che vi fanno paura, spingete "Invia" e buttatevi. Fumate e bevete perché tanto prima o poi morirete tutti. Baciatele le labbra che volete baciare. Prendeteli quei cazzo di treni, di aerei. Vivete, perché la vita è una.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail