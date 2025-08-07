Aforismi
Dialogo dal film Che bella giornata

Sufien [Al telefono, dovendo preparare un ordigno]: Il bagno è libero.

Checco: E vai a cagare!

Dal film

Che bella giornata

Che bella giornata: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Checco Zalone è un ragazzo pugliese che si è trasferito da un trentennio al nord Italia coi genitori Anna e Nicola e lavora come buttafuori precario in una discoteca del suo paesino della Brianza. Avendo un forte desiderio di lavorare nel campo della sicurezza, Checco sogna di diventare un carabiniere, come suo zio materno Giuseppe Capobianco, ma per una serie di buffe circostanze viene respinto al colloquio di lavoro con il perfido colonnello Gismondo Mazzini per tre volte consecutive. Successivamente, grazie a una raccomandazione...Leggi di più

