Forse Dio ha lanciato i dadi una volta di troppo e così ci ha fregati tutti.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film L'avvocato del diavolo di John Milton
John Milton
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
L'avvocato del diavolo: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John Milton (ruolo interpretato da Al Pacino) e scopri di più sul film:
Frasi del film L'avvocato del diavolo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Taylor Hackford L'avvocato del diavolo su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Kevin Lomax, un avvocato della Florida che non ha mai perso una causa, durante una pausa del processo ad un professore accusato di pedofilia, si reca ai servizi, dove "prevede" come sarebbe il suo futuro se difendesse il professore che lui sa essere colpevole. Durante questa lunga riflessione vive il suo trasferimento a New York, a seguito dell'assunzione da parte del potente studio legale Milton.
Giunto in città conosce il titolare dello studio, John Milton, un personaggio inquietante ma pieno di fascino, che dapprima gli assegna...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film