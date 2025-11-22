Aforismi
Citazione dal film L'avvocato del diavolo di John Milton

Forse Dio ha lanciato i dadi una volta di troppo e così ci ha fregati tutti.

Dal film

L'avvocato del diavolo
John Milton

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Kevin Lomax, un avvocato della Florida che non ha mai perso una causa, durante una pausa del processo ad un professore accusato di pedofilia, si reca ai servizi, dove "prevede" come sarebbe il suo futuro se difendesse il professore che lui sa essere colpevole. Durante questa lunga riflessione vive il suo trasferimento a New York, a seguito dell'assunzione da parte del potente studio legale Milton.

Giunto in città conosce il titolare dello studio, John Milton, un personaggio inquietante ma pieno di fascino, che dapprima gli assegna...Leggi di più

