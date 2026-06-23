Me la ciula! Me la ciula!

Cristoforo

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Matrimonio alle Bahamas: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Girato tra Miami e le isole Bahamas il film racconta i preparativi di matrimonio, fra due famiglie: i Colombo, italiani di umili origini guidati dal tassista Cristoforo Colombo e dalla moglie Rosy Colombo, e i Di Giacomo, italoamericani ricchissimi, Alessandro Di Giacomo e Patricia Di Giacomo.



I diversi tenori di vita e le differenze sociali faranno vacillare il matrimonio dei due ragazzi, dando vita a numerose gag.



Interpreti

I ragazzi promessi sposi sono interpretati da Lucrezia Piaggio e Donald French.



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