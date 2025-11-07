DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film About a Boy - Un ragazzo di Will
Will
About a Boy - Un ragazzo: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Will (ruolo interpretato da Hugh Grant) e scopri di più sul film:
Frasi del film About a Boy - Un ragazzo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Chris Weitz Film di Paul Weitz About a Boy - Un ragazzo su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Will è un ricco single londinese che vive frequentando caffè e ristoranti alla moda, guardando quiz televisivi ed intraprendendo sempre brevi relazioni con diverse donne. Will non lavora, ma vive di rendita grazie ai diritti d'autore di una famosa canzoncina natalizia scritta da suo padre molti anni prima, e da lui palesemente odiata. Fortuitamente, Will realizza che quello delle madri single è per lui un ottimo "campo di caccia": le donne gli evitano l'imbarazzo di dover essere lui a lasciarle, dato che sono loro stesse a farsi da...Leggi di più
