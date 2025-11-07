Aforismi
Citazione dal film About a Boy - Un ragazzo di Will

[Ultima scena del film]
Ogni uomo è un'isola, e rimango di questa opinione. Però, chiaramente, alcuni uomini fanno parte di un arcipelago di isole. E sotto l'oceano in effetti le isole sono collegate.

Dal film

About a Boy - Un ragazzo
Will

About a Boy - Un ragazzo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Will (ruolo interpretato da Hugh Grant) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Will è un ricco single londinese che vive frequentando caffè e ristoranti alla moda, guardando quiz televisivi ed intraprendendo sempre brevi relazioni con diverse donne. Will non lavora, ma vive di rendita grazie ai diritti d'autore di una famosa canzoncina natalizia scritta da suo padre molti anni prima, e da lui palesemente odiata. Fortuitamente, Will realizza che quello delle madri single è per lui un ottimo "campo di caccia": le donne gli evitano l'imbarazzo di dover essere lui a lasciarle, dato che sono loro stesse a farsi da...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Hugh Grant Hugh Grant
Nick Hornby Nick Hornby

