Citazione dal film About a Boy - Un ragazzo di Will

Will

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

About a Boy - Un ragazzo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Will (ruolo interpretato da Hugh Grant) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Will è un ricco single londinese che vive frequentando caffè e ristoranti alla moda, guardando quiz televisivi ed intraprendendo sempre brevi relazioni con diverse donne. Will non lavora, ma vive di rendita grazie ai diritti d'autore di una famosa canzoncina natalizia scritta da suo padre molti anni prima, e da lui palesemente odiata. Fortuitamente, Will realizza che quello delle madri single è per lui un ottimo "campo di caccia": le donne gli evitano l'imbarazzo di dover essere lui a lasciarle, dato che sono loro stesse a farsi da...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi