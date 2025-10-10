Citazione dal film E morì con un felafel in mano di Taylor

Taylor

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle candele

Frasi sulle offerte

Commenta

E morì con un felafel in mano: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Taylor e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film si apre con la morte di Flip, rinvenuto da Danny seduto davanti alla tv con un falafel in mano. La successiva ora e quaranta ci presenta un flashback che descrive un arco di tempo di circa sei mesi, durante i quali il protagonista si ritrova a cambiare tre abitazioni per i motivi più disparati, fra riti pagani, minacce della polizia, frodi e pittoreschi coinquilini.Leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi