DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film E morì con un felafel in mano di Taylor
L'ho portata fuori mille volte... Le ho comprato i fiori... Le ho offerto cene a lume di candela... Sono andato ad inaugurazioni di mostre e prime teatrali... Ho esternato tutti i miei sentimenti, compresi alcuni che non avevo mai sospettato di provare... Ho detto tutte le parole giuste, tutte le bugie giuste... E malgrado ciò... Niente, niente di nuovo qui sul fronte meridionale.
Taylor
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
E morì con un felafel in mano: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Taylor e scopri di più sul film:
Frasi del film E morì con un felafel in mano Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Richard Lowenstein E morì con un felafel in mano su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film si apre con la morte di Flip, rinvenuto da Danny seduto davanti alla tv con un falafel in mano. La successiva ora e quaranta ci presenta un flashback che descrive un arco di tempo di circa sei mesi, durante i quali il protagonista si ritrova a cambiare tre abitazioni per i motivi più disparati, fra riti pagani, minacce della polizia, frodi e pittoreschi coinquilini.Leggi di più