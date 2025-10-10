Aforismi
Citazione dal film E morì con un felafel in mano di Taylor

L'ho portata fuori mille volte... Le ho comprato i fiori... Le ho offerto cene a lume di candela... Sono andato ad inaugurazioni di mostre e prime teatrali... Ho esternato tutti i miei sentimenti, compresi alcuni che non avevo mai sospettato di provare... Ho detto tutte le parole giuste, tutte le bugie giuste... E malgrado ciò... Niente, niente di nuovo qui sul fronte meridionale.

Dal film

E morì con un felafel in mano
Taylor

Il film si apre con la morte di Flip, rinvenuto da Danny seduto davanti alla tv con un falafel in mano. La successiva ora e quaranta ci presenta un flashback che descrive un arco di tempo di circa sei mesi, durante i quali il protagonista si ritrova a cambiare tre abitazioni per i motivi più disparati, fra riti pagani, minacce della polizia, frodi e pittoreschi coinquilini.Leggi di più

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail