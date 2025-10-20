Aforismi
Citazione dal film Qualcosa è cambiato di Melvin Udall

[In risposta a Carol, che stava cercando di consolare Simon] Non è vero. Alcuni di noi hanno grandi storie, bellissime storie ambientate su dei laghetti, piene di barche, di amici e di... ciambelle alla marinara. Certo, nessuno in questa macchina, ma per tanta gente questa è la vita: divertimento e ciambelle alla marinara. La cosa che rende tutto difficile non è che per te sia andata male. Ti fa più incazzare che per tanti altri sia andata bene.

Dal film

Qualcosa è cambiato
Melvin Udall

Qualcosa è cambiato: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Melvin Udall (ruolo interpretato da Jack Nicholson) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Melvin Udall è un affermato scrittore di romanzi rosa che vive a New York; soffre di disturbo ossessivo-compulsivo, offende e umilia costantemente gli altri a causa del suo pessimo carattere, è un misantropo razzista e non ama molto neri, gay, ebrei, vecchiette e cani. Simon, il suo vicino di casa gay, è un pittore che subisce un'aggressione in casa. Per pagare l'assistenza sanitaria dilapida tutto il suo patrimonio e, durante la convalescenza, è costretto ad affidare il suo amato cagnolino Verdell a Melvin. Carol è una ragazza...

