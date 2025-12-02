Aforismi
Citazione dal film Qualunquemente di Cetto La Qualunque

[Al tenente] Si vergogni. Io sono il sindaco. Lei e la magistratura bastasa non riuscirete a sovvertire il risultato democratico delle elezioni!

Dal film

Qualunquemente
Cetto La Qualunque

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Dopo una lunga latitanza all'estero, lo sgrammaticato imprenditore Cetto La Qualunque torna in Calabria con la sua nuova famiglia: una ragazza sudamericana e la figlia di quest'ultima.

Ritrovata la moglie Carmen ed il figlio Melo, Cetto dovrà difendere le sue proprietà, fatte di abusi, illegalità e soprusi, minacciate da un'ondata di legalità e dalla possibilità che il suo avversario onesto Giovanni De Santis possa vincere le elezioni.

Sostenuto da parenti e "clienti", Cetto deciderà quindi di entrare in politica e candidarsi a...Leggi di più

