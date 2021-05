Dialogo dal film Notte prima degli esami - Oggi

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla pasta

Frasi sui sospiri

Commenta

Notte prima degli esami - Oggi: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Notte prima degli esami - Oggi:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Versione ambientata nel 2006 del precedente Notte prima degli esami, vede protagonisti gli stessi dello scorso film. Luca, preoccupato per gli imminenti esami di maturità, si lascia travolgere dall'amore per Azzurra, di qualche anno più grande e pronta a cimentarsi in qualunque esperienza. Intorno a Luca gli amici Alice, innamorata di lui, Riccardo, Massi e Simona, fidanzati storici che si trovano davanti a una rottura temporanea e i genitori, in crisi dopo la scoperta del tradimento del padre proprio con una professoressa di Luca....leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi