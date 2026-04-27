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Dialogo dal film Sapore di mare

Gianni [legge una delle poesie di Adriana]: Quando la luna sostituisce il sole
Quando la luce diventa di stella
Nei miei occhi si spegne la speranza e nel mio cuore si accende l'ombra. Bella! Molto delicata! Femminile!

Adriana: Ah.. Be'... Cose di tanto tempo fa... Ah.

Gianni: Si sente una... una sorta di malinconia giovanile...

Adriana: Ah, ecco, guarda: questa è la mia preferita! Vuoi che te la legga?

Gianni: Eh, sono qua per questo.

Adriana: Si intitola Io e il mio gatto.

Gianni: Interessante!

Adriana: Oh, però, se non ti piace, dimmi la verità!

Gianni: Sarò spietato!

Adriana: Allora, Io e il mio gatto: Io e il mio gatto ci teniamo compagnia
E quando il tramonto ci dà nostalgia
Tra una carezza e un miagolio
Intanto la notte scende sul pendio... Carina, no?

Gianni: Fantastica! Assolutamente fantastica!

Dal film

Sapore di mare

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Estate 1964.La vicenda inizia quando la giovane napoletana Marina Pinardi arriva a Forte dei Marmi, in Versilia per trascorrere le vacanze estive con la sua famiglia. La ragazza si dimostra inizialmente burbera e scontrosa in quanto è contraria alla decisione dei genitori di aver scelto Forte dei Marmi come località per le vacanze estive; Marina ha infatti interrotto una relazione col suo fidanzato proprio perché i suoi genitori non hanno voluto mandarla a Ischia, dove egli villeggiava.

Quella che per Marina si preannuncia...Leggi di più

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