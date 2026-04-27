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Dialogo dal film Sapore di mare
Gianni [legge una delle poesie di Adriana]: Quando la luna sostituisce il sole
Quando la luce diventa di stella
Nei miei occhi si spegne la speranza e nel mio cuore si accende l'ombra. Bella! Molto delicata! Femminile!
Adriana: Ah.. Be'... Cose di tanto tempo fa... Ah.
Gianni: Si sente una... una sorta di malinconia giovanile...
Adriana: Ah, ecco, guarda: questa è la mia preferita! Vuoi che te la legga?
Gianni: Eh, sono qua per questo.
Adriana: Si intitola Io e il mio gatto.
Gianni: Interessante!
Adriana: Oh, però, se non ti piace, dimmi la verità!
Gianni: Sarò spietato!
Adriana: Allora, Io e il mio gatto: Io e il mio gatto ci teniamo compagnia
E quando il tramonto ci dà nostalgia
Tra una carezza e un miagolio
Intanto la notte scende sul pendio... Carina, no?
Gianni: Fantastica! Assolutamente fantastica!
Quando la luce diventa di stella
Nei miei occhi si spegne la speranza e nel mio cuore si accende l'ombra. Bella! Molto delicata! Femminile!
Adriana: Ah.. Be'... Cose di tanto tempo fa... Ah.
Gianni: Si sente una... una sorta di malinconia giovanile...
Adriana: Ah, ecco, guarda: questa è la mia preferita! Vuoi che te la legga?
Gianni: Eh, sono qua per questo.
Adriana: Si intitola Io e il mio gatto.
Gianni: Interessante!
Adriana: Oh, però, se non ti piace, dimmi la verità!
Gianni: Sarò spietato!
Adriana: Allora, Io e il mio gatto: Io e il mio gatto ci teniamo compagnia
E quando il tramonto ci dà nostalgia
Tra una carezza e un miagolio
Intanto la notte scende sul pendio... Carina, no?
Gianni: Fantastica! Assolutamente fantastica!
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Estate 1964.La vicenda inizia quando la giovane napoletana Marina Pinardi arriva a Forte dei Marmi, in Versilia per trascorrere le vacanze estive con la sua famiglia. La ragazza si dimostra inizialmente burbera e scontrosa in quanto è contraria alla decisione dei genitori di aver scelto Forte dei Marmi come località per le vacanze estive; Marina ha infatti interrotto una relazione col suo fidanzato proprio perché i suoi genitori non hanno voluto mandarla a Ischia, dove egli villeggiava.
Quella che per Marina si preannuncia...Leggi di più
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