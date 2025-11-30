Aforismi
Citazione dal film Polar Express

Una vigilia di Natale di molti anni fa, me ne stavo tranquillo nel mio letto. Non muovevo le lenzuola, respiravo lentamente senza fare rumore. Aspettavo di udire un suono, un suono che secondo un mio amico non avrei mai sentito: le campanelle della slitta di Babbo Natale!

Dal film

Polar Express

Breve trama del film

È la notte di Natale e un bambino di quasi dieci anni si addormenta, fortemente convinto che sotto l'albero i regali verranno messi dai suoi genitori e non da Babbo Natale, a cui non crede affatto. Proprio pochi minuti prima di mezzanotte, sulla strada che costeggia la sua casa si ferma un treno a vapore magico, il Polar Express. Al ragazzo viene detto che tale mezzo porta i bambini al Polo Nord, alla Città del Natale. Nonostante non creda alle storie su Babbo Natale, decide di salire a bordo e conosce una simpatica ragazzina di...

