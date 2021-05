Citazione dal film Bobby di Robert Kennedy

Robert Kennedy

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Bobby: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Robert Kennedy e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il 5 giugno 1968, l'Hotel Ambassador, lussuoso albergo di Los Angeles e quartier generale del senatore Kennedy e dei suoi sostenitori, si sta preparando per le primarie della California.



John Casey è un vecchio portiere che non si rassegna ad essere in pensione. Ogni giorno passa gran parte della giornata, giocando a scacchi con l'amico Nelson, anch'esso in pensione, e raccontando aneddoti del passato.



Diane è una ragazza che decide di sposare un suo compagno di classe, William, in modo che quest'ultimo non debba arruolarsi per...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi