Citazione dal film La chiave di Sara di Julia Jarmond

[Scena finale: Betty legge una lettera della professoressa Watson] "Cara Betty, sono venuta al Wellesley perché volevo fare la differenza, ma cambiare per gli altri è mentire a se stessi."



La mia professoressa Katherine Watson vive secondo le proprie convinzioni e non accetta compromessi neanche per il college. Dedico questo mio ultimo articolo ad una donna straordinaria che ci è stata di esempio ed ha convinto tutte noi a vedere il mondo attraverso nuovi occhi. Quando leggerete questo mio scritto lei si sarà già imbarcata per l'Europa dove so che troverà nuove barriere da abbattere e nuove idee con cui rimpiazzarle.



Ho sentito dire che ha gettato la spugna per essersene andata, una girovaga senza meta. Ma non tutti quelli che vagano sono senza meta. Soprattutto non coloro che cercano la verità, oltre la tradizione, oltre la definizione, oltre l'apparenza.



Non la dimenticherò mai.

‐ Betty Warren ‐

Mona Lisa Smile