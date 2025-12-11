Aforismi
Citazione dal film Ben-Hur di Quinto Arrio

L'odio alimenta la vita e fa l'uomo forte.

Dal film

Ben-Hur
Quinto Arrio

Ben-Hur: approfondimenti

Trama e dati sul film

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Gerusalemme, I secolo d.C. Il film prende il via quando i re magi giungono alla grotta di Betlemme per adorare il neonato Gesù. La narrazione ha quindi un salto temporale in avanti di 26 anni, quando in Giudea giunge il nuovo governatore romano Valerio Grato e, con lui, il nuovo comandante delle legioni, Messala, inviato per sopprimere le rivolte dei Giudei. Giuda Ben-Hur è un ricco principe e mercante giudeo che, per difendere il suo popolo, entra in contrasto con Messala, suo vecchio amico d'infanzia. Durante la parata di...Leggi di più

Charlton Heston Charlton Heston
Lando Buzzanca Lando Buzzanca
Tiberio Mitri Tiberio Mitri

