A Milano ci sta una scuola per cacagli! Ma perché? Non sai cacagliare bene?

Costabile grande

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Benvenuti al Nord: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Costabile grande e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Sono passati due anni dalla storia del primo film, ed Alberto e Mattia sono tornati alla vita normale. Il primo dopo la partenza vive sempre al nord, lavora a Milano e cerca di accontentare moglie e capo. Il secondo invece abita come da programma al sud, nella sua Castellabate e, pur avendo cambiato carattere, soggiorna ancora in casa della madre con la moglie Maria e il figlio Edinson. Maria, non sopportando più la situazione e l'immaturità del marito (che, quando lei gli parla di comprare una casa tutta per loro, non riesce nemmeno...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi