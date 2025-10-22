Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Sole a catinelle

Nicolò: Papà, e se un giorno venissi a confessarti che sono...

Checco: Sei cosa?

Nicolò: Sonooo...

Checco: Dai si può ancora risolvere...

Nicolò: Omosessuale!

Checco: Ah, che bello, pensavo comunista!

Dal film

Sole a catinelle

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Sole a catinelle: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Sole a catinelle:

Frasi del film Sole a catinelle Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Gennaro Nunziante Sole a catinelle su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Checco Zalone, emigrato da un trentennio al nord Italia dal centro-meridione, lavora come cameriere in un hotel di grande lusso sul Canal Grande a Venezia ed ha una passione per l'alta finanza. Vive a Padova, è sposato con l'operaia siciliana Daniela ed ha un figlio di 10 anni, Nicolò, ragazzino intelligente e dotato. Nel 2013, proprio nel giorno in cui la moglie perde il lavoro a causa della chiusura della fabbrica e della Grande recessione, Checco si licenzia dal suo impiego perché lo reputa poco stimolante e si mette alla ricerca...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Checco Zalone Checco Zalone
Maurizio Lastrico Maurizio Lastrico

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia...

Passiamo troppo tempo a pensare ai "se", ai "ma", ai "chissà", ai "cosa farò", "farò bene", "farò male". Ai mille dubbi, paure, timori. E intanto la vita ci scivola dalle mani. Prova a buttarti prima che sia troppo tardi, magari scopri che invece di cadere, impari a volare.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail