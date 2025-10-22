DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Sole a catinelle
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Sole a catinelle: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Sole a catinelle:
Frasi del film Sole a catinelle Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Gennaro Nunziante Sole a catinelle su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Checco Zalone, emigrato da un trentennio al nord Italia dal centro-meridione, lavora come cameriere in un hotel di grande lusso sul Canal Grande a Venezia ed ha una passione per l'alta finanza. Vive a Padova, è sposato con l'operaia siciliana Daniela ed ha un figlio di 10 anni, Nicolò, ragazzino intelligente e dotato. Nel 2013, proprio nel giorno in cui la moglie perde il lavoro a causa della chiusura della fabbrica e della Grande recessione, Checco si licenzia dal suo impiego perché lo reputa poco stimolante e si mette alla ricerca...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film