Aforismi
Dialogo dal film La mia Africa

Karen: Perché la tua libertà dev'essere più importante della mia?

Denys: Non lo è! Non ti ho mai impedito di sentirti libera.

Karen: No, ma io non ho il permesso di volerti, o di contare su di te oppure di aspettarmi delle cose. Ho il permesso di lasciarti. Ma io ho troppo bisogno di te.

Denys: Non hai bisogno di me. Se io morissi, moriresti anche tu? Non hai bisogno di me, tu confondi, non sai distinguere il bisogno dal desiderio.

Karen: Mio Dio se il mondo fosse fatto come vorresti tu, l'amore non esisterebbe affatto!

Denys: Sarebbe bellissimo, un mondo che non abbiamo mai avuto!

Dal film

La mia Africa

La mia Africa: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La storia del film si ispira, con alcune varianti, a quella realmente vissuta dalla protagonista, la scrittrice danese Karen Blixen.

La giovane Karen, divorziata dal primo marito, parte per il Kenya per raggiungere e sposare il barone Bror Blixen, con cui intende avviare una fattoria per la produzione di latte. Durante il viaggio conosce Denys Finch Hatton, un cacciatore che vive a stretto contatto con la natura e gli indigeni. Arrivata alla fattoria, scopre con delusione che il marito ha invece avviato una piantagione di caffè,...

Confucio

Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare.

Buddha

