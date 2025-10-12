Aforismi
Citazione dal film La mia Africa

[Karen Blixen legge a commemorazione dell'amato Denys la poesia "A un atleta morto giovane" – To An Athlete Dying Young – di Alfred Edward Housman, tratta dalla raccolta "Un ragazzo dello Shropshire" – A Shropshire Lad]

Il giorno che hai vinto la gara per la tua città
ti abbiamo applaudito sulla piazza del mercato.
Uomini e ragazzi si fermavano ad acclamarti
quando ti abbiamo portato a casa sulle nostre spalle.

Ragazzo scaltro, sei fuggito per tempo dai campi
dove la gloria non si ferma,
Presto tuttavia nasce l'alloro
e avvizzisce più in fretta della rosa

Ora tu non andrai a raggiungere la schiera di ragazzi
il cui tempo degli onori è svanito,
corridori che la loro fama ha superato
e il nome muore prima dell'uomo.

Intorno al capo subito cinto dall'alloro
si raccoglieranno a guardare i morti senza vigore
e fra le tue ciocche di capelli troveranno intatta
una ghirlanda, piccola come di fanciulla.

Dal film

La mia Africa

Testo della poesia: A un atleta morto giovane

Breve trama del film

[da Wikipedia]
La storia del film si ispira, con alcune varianti, a quella realmente vissuta dalla protagonista, la scrittrice danese Karen Blixen.

La giovane Karen, divorziata dal primo marito, parte per il Kenya per raggiungere e sposare il barone Bror Blixen, con cui intende avviare una fattoria per la produzione di latte. Durante il viaggio conosce Denys Finch Hatton, un cacciatore che vive a stretto contatto con la natura e gli indigeni. Arrivata alla fattoria, scopre con delusione che il marito ha invece avviato una piantagione di caffè,...Leggi di più

La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire. [Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns...

Vaclav Havel

Il mare e la sorte si agitano sotto lo stesso soffio.

Victor Hugo

