DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Eva contro Eva
Margo Channing: Pensavo a Eva... l'ho trattata veramente male, povera ragazza.
Karen Richards : Sì, ma...
Margo: È inutile cercare scuse, quando ho veramente tutti i torti. Debbo ammettere che sono stata troppo urtata da... non so, dal fatto che è così giovane, così fragile, così indifesa... che è tutto ciò che vorrei essere io per Bill. (Pausa) Che strana cosa la carriera di un'attrice. Si lasciano cadere tante cose per arrivare più presto alla cima della scala. Non si pensa che se ne avrà bisogno quando si vorrà tornare ad esser donne. È la sola aspirazione che tutte abbiamo in comune: essere soltanto donne, essere amate. È questa la sola cosa che conta. Anche se la fortuna e il successo ci ha arriso, sentiamo che non vale averli raggiunti se quando si alzano gli occhi dal piatto o ci si rigira nel letto lui non c'è. Senza lui non si è una donna. Si è un essere con una casa ben arredata e... e un album pieno di buone critiche. Ma non si è una donna.
[La macchina da presa indugia sul volto di Celeste, distrutta dal rimorso. Cala il sipario. Fine.]
Karen Richards : Sì, ma...
Margo: È inutile cercare scuse, quando ho veramente tutti i torti. Debbo ammettere che sono stata troppo urtata da... non so, dal fatto che è così giovane, così fragile, così indifesa... che è tutto ciò che vorrei essere io per Bill. (Pausa) Che strana cosa la carriera di un'attrice. Si lasciano cadere tante cose per arrivare più presto alla cima della scala. Non si pensa che se ne avrà bisogno quando si vorrà tornare ad esser donne. È la sola aspirazione che tutte abbiamo in comune: essere soltanto donne, essere amate. È questa la sola cosa che conta. Anche se la fortuna e il successo ci ha arriso, sentiamo che non vale averli raggiunti se quando si alzano gli occhi dal piatto o ci si rigira nel letto lui non c'è. Senza lui non si è una donna. Si è un essere con una casa ben arredata e... e un album pieno di buone critiche. Ma non si è una donna.
[La macchina da presa indugia sul volto di Celeste, distrutta dal rimorso. Cala il sipario. Fine.]
Margo Channing
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Eva contro Eva: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Margo Channing (ruolo interpretato da Bette Davis) e scopri di più sul film:
Frasi del film Eva contro Eva Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Joseph L. Mankiewicz Eva contro Eva su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
La giovane e attraente Eva Harrington si presenta a Margo Channing, famosa diva di Broadway, esprimendole la sua più fervida ammirazione, sentimento che l'ha portata a seguire per anni la diva ad ogni suo spettacolo. Convinta della buona fede della ragazza, Margo l'assume come segretaria.
Eva non tarda a farsi benvolere anche dai migliori amici e collaboratori artistici di Margo, il commediografo Lloyd Richards e sua moglie Karen, nonché dal fidanzato Bill Sampson, regista teatrale. La devozione incondizionata di Eva e le sue...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film