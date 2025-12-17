DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Non è mai troppo tardi di Carter Chambers
È difficile capire il valore della vita di una persona; c'è chi dice che gli viene misurato da quelli che gli sopravvivono, qualcuno crede che si possa misurare nella fede, qualcuno dice nell'amore. Altri dicono che la vita non ha proprio senso.
Io, io penso che ognuno misura se stesso in base alla persone che si sono misurate su di lui.
Io, io penso che ognuno misura se stesso in base alla persone che si sono misurate su di lui.
Carter Chambers
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Non è mai troppo tardi: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Carter Chambers (ruolo interpretato da Morgan Freeman) e scopri di più sul film:
Frasi del film Non è mai troppo tardi Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Rob Reiner Non è mai troppo tardi su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Edward Cole è un magnate dell'industria ed è multimilionario. Carter Chambers è, invece, un umile meccanico afroamericano di 66 anni. I due uomini, malati terminali, si trovano a condividere la stessa stanza di ospedale. Nonostante le differenti origini e classi sociali, sono entrambi determinati a non subire passivamente il destino che è stato loro riservato. Decidono quindi di compilare una lista di cose da fare prima di morire, per realizzare tutto ciò che non hanno mai potuto fare per mancanza di tempo, denaro o pigrizia. Per...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film