Dialogo dal film Ben-Hur 2016

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Ben-Hur 2016: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Ben-Hur 2016:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]

Giuda Ben-Hur è il figlio di un principe. La sua famiglia vive da lungo tempo in un palazzo fra le alture di Gerusalemme. Giuda cresce insieme al suo fratellastro Messala, un orfano romano che era stato accolto in casa loro ancora ragazzino. Giuda e Massala si vogliono molto bene e affrontano ladolescenza insieme. Però la differenza di rango e lamore di Massala per la sorella di Giuda, che viene contrastato dalla madre di questultimo, lo spingono a lasciare Gerusalemme e ad arruolarsi con lesercito romano.



Dopo tre anni di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Ben-Hur 2016

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi