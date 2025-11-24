Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Ben-Hur 2016

Sceicco Ilderim: Da quanto sei schiavo?

Giuda Ben-Hur: Cinque anni.

Sceicco Ilderim: Qual è il tuo nome?

Giuda Ben-Hur: Ben-Hur.

Dal film

Ben-Hur 2016

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Ben-Hur 2016: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Ben-Hur 2016:

Frasi del film Ben-Hur 2016 Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Timur Bekmambetov Ben-Hur 2016 su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Giuda Ben-Hur è il figlio di un principe. La sua famiglia vive da lungo tempo in un palazzo fra le alture di Gerusalemme. Giuda cresce insieme al suo fratellastro Messala, un orfano romano che era stato accolto in casa loro ancora ragazzino. Giuda e Massala si vogliono molto bene e affrontano ladolescenza insieme. Però la differenza di rango e lamore di Massala per la sorella di Giuda, che viene contrastato dalla madre di questultimo, lo spingono a lasciare Gerusalemme e ad arruolarsi con lesercito romano.

Dopo tre anni di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Morgan Freeman Morgan Freeman

Trailer del film Ben-Hur 2016

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

Buddha

Buddha

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail