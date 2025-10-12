Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Il pistolero di John Bernard Books

La mia chiesa sono state le montagne, le praterie: niente porte.

Dal film

Il pistolero
John Bernard Books

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Il pistolero: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John Bernard Books (ruolo interpretato da John Wayne) e scopri di più sul film:

Frasi del film Il pistolero Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Don Siegel Il pistolero su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel 1901, John Bernard Books è un famoso, vecchio pistolero malato.

Sentendo avvicinarsi la fine decide di tornare a Carson City, per farsi visitare dal medico, e vecchio amico, Hostetler, e per vendicarsi, prima di morire, di tre vecchi nemici: Mike Sweeney, Jack Pulford e Jay Cobb.

Il medico gli diagnostica un tumore incurabile allo stomaco e gli consiglia di affittare una camera presso la casa della vedova Rogers, che vive sola con il figlio Gillom, grande ammiratore delle gesta passate di Books. J.B. Books decide di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

John Wayne John Wayne
Ron Howard Ron Howard
James Stewart James Stewart
Lauren Bacall Lauren Bacall

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

È una cosa ben schifosa, il successo. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini.

Victor Hugo

Victor Hugo

Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto.

Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto.

Eugenio Montale

Eugenio Montale

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail