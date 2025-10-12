La mia chiesa sono state le montagne, le praterie: niente porte.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Il pistolero di John Bernard Books
John Bernard Books
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Il pistolero: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John Bernard Books (ruolo interpretato da John Wayne) e scopri di più sul film:
Frasi del film Il pistolero Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Don Siegel Il pistolero su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Nel 1901, John Bernard Books è un famoso, vecchio pistolero malato.
Sentendo avvicinarsi la fine decide di tornare a Carson City, per farsi visitare dal medico, e vecchio amico, Hostetler, e per vendicarsi, prima di morire, di tre vecchi nemici: Mike Sweeney, Jack Pulford e Jay Cobb.
Il medico gli diagnostica un tumore incurabile allo stomaco e gli consiglia di affittare una camera presso la casa della vedova Rogers, che vive sola con il figlio Gillom, grande ammiratore delle gesta passate di Books. J.B. Books decide di...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film