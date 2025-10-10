Aforismi
Citazione dal film Birdman di Riggan Thomson

Inspira, accogli la tua rabbia.

Dal film

Birdman
Riggan Thomson

Birdman: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Riggan Thomson (ruolo interpretato da Michael Keaton) e scopri di più sul film:

Frasi del film Birdman Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Alejandro Gonzalez Inarritu Birdman su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Riggan Thomson è una celebrità decaduta, un attore che disperatamente tenta di allontanarsi dalla figura che tanto lo ha reso celebre, il supereroe Birdman, mettendo in scena a Broadway uno spettacolo teatrale tratto dall'opera What We Talk About When We Talk About Love di Raymond Carver, che nulla ha a che fare con i suoi film pieni di effetti speciali e trame hollywoodiane. A gravare su di lui ci sono la convinzione di avere fallito la carriera di attore e una disastrosa situazione economica e familiare.

Riggan in quattro giorni...Leggi di più

Trailer del film Birdman

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail