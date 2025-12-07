Aforismi
Dialogo dal film Lucy

Lucy: Ogni cellula conosce e parla con ogni altra cellula. Le cellule si scambiano migliaia di bit di informazioni al secondo, si raggruppano e formano una gigantesca rete di comunicazione, che a sua volta forma la materia. Le cellule si uniscono, assumono una forma, si deformano, si riformano. Non fa differenza, è la stessa cosa. Gli uomini si considerano unici. Quindi hanno basato l'intera teoria dell'esistenza sula loro unicità. Uno è la loro unità di misura. Ma non è così. I sistemi sociali che abbiamo costituito sono un'abbozzo. 1+1=2. Questo abbiamo imparato. Ma 1 + 1 non ha mai fatto 2. Non esistono in realtà né numeri né lettere. Abbiamo codificato la nostra esistenza per ridurla a dimensione umana, per renderla comprensibile. Abbiamo creato una scala di misura così da dimenticare la sua natura insondabile.

Samuel Norman: Ma se l'uomo non è l'unità di misura e il mondo non è governato dalle leggi della matematica, che cosa governa tutto?

Lucy: Filmi un'auto che sfreccia su una strada, velocizzi l'immagine all'infinito e l'auto scompare. Quindi che prova abbiamo della sua esistenza? Il tempo da legittimità alla sua esistenza. Il tempo è la sola vera unità di misura. È la prova dell'esistenza della materia. Senza tempo noi non esistiamo.

Samuel Norman: Il tempo è l'unità.

Dal film

Lucy

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Lucy è una studentessa americana che vive a Taiwan. La sua vita scorre tranquilla, dividendosi fra studio e divertimento notturno. Fino al giorno in cui un ragazzo le chiede di consegnare una valigetta. Lei vorrebbe defilarsi ma viene incastrata in una situazione pericolosa.

Infatti, dopo aver consegnato con riluttanza la valigetta nella hall di un albergo, dove scopre che il mittente è un boss della malavita coreana, viene rapita. Il boss, Mr. Jang, dopo aver appurato che nella valigetta non cè una bomba ma una droga...

