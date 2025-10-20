Aforismi
Citazione dal film Jackie di Jackie Kennedy

Le donne sono di due specie: quelle che vogliono il potere nel mondo, e quelle che vogliono il potere in amore.

Dal film

Jackie
Jackie Kennedy

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film segue le vicende di Jacqueline Kennedy ai tempi in cui era stata first lady alla Casa Bianca e la sua vita in seguito all'assassinio di suo marito, il presidente John F. Kennedy, avvenuto nel 1963 a Dallas in Texas.

Il film è stato presentato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

La pellicola è uscita nelle sale americane Il 2 dicembre 2016, mentre in quelle italiane il 23 febbraio 2017.Leggi di più

Natalie Portman Natalie Portman

