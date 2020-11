Dialogo dal film Alien

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Alien: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Alien:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

La gigantesca astronave da trasporto Nostromo è in viaggio di ritorno verso la Terra dal pianeta Thedus con un carico di minerali, mentre l'equipaggio è in stato di ibernazione. Si tratta di cinque uomini e due donne, ossia il capitano Dallas, il vice Kane, l'ufficiale scientifico Ash, il capo-tecnico Parker, il suo collega Brett, più l'ufficiale Ripley e la navigatrice Lambert. Con loro una mascotte, il gatto tigrato Jones.





Il Facehugger in una scena del film

MOTHER, il computer di bordo, riceve improvvisamente un misterioso...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi