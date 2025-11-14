DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Troppo forte di Avvocato Pignacorelli Inselci
Accompagnalo a quest'indirizzo...spetta...Clinica Villa dei Cipressi, viale Luciano Manara 54B, Frascati... vacci subito e chiedi del professor Amilcare Cecconi, ti diranno che non c'è, tu allora digli che ti manda Miraglia il colonnello della Finanza...in un secondo te lo trovi davanti sull'attenti! Digli che io arrivo subito, prendi Oscar e mettilo nelle mani del professor Cecconi... sono manine d'oro quelle, lui sa quello che deve fare!! [per telefono a Capua dopo l'aggressione a Oscar]
Avvocato Pignacorelli Inselci
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Roma. Oscar Pettinari è un giovane della periferia che frequenta Cinecittà nel sogno di diventare un famoso attore di film d'azione, o almeno di avere dei ruoli da stuntman. Quando viene scartato a un provino da un importante produttore per il suo aspetto troppo bonario, Oscar, con l'aiuto di un avvocato decisamente estroso, il conte Giangiacomo Pigna Corelli in Selci, inscena un incidente in moto per truffare il produttore; ma destino vuole che alla guida dell'auto che lo "avrebbe" investito non ci sia questi, bensì Nancy, una...Leggi di più
