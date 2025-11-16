Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Le due Torri

Saruman: Il mondo sta cambiando. Chi, ora, ha la forza di opporsi agli eserciti di Isengard e di Mordor? Di opporsi al potere di Sauron e di Saruman, e all'unione delle due Torri? Insieme, mio signore Sauron, regneremo su questa Terra di Mezzo. Il Vecchio Mondo brucerà tra le fiamme dell'industria. Le foreste cadranno. Un nuovo ordine sorgerà. Guideremo la macchina della guerra con la spada, la lancia e il pugno di ferro degli Orchi. Dobbiamo solo rimuovere coloro che si oppongono a noi. Gli Uomini dei Cavalli vi hanno preso le terre! Hanno spinto il vostro popolo sulle colline a rimediare da vivere sui sassi!

Uomo: Assassini!

Saruman: Riprendetevi le terre rubate! Bruciate i loro villaggi! Inizierà a Rohan. Troppo a lungo questi contadini ti hanno contrastato. Ma ora non più.

Donna: Éothain! Éothain! Tu prendi tua sorella. Andrete più veloci in due soltanto.

Freyda: Papà dice che Éothain non deve cavalcare Garulf. È troppo grande per lui!

Donna: Ascoltami, devi andare a Edoras e dare l'allarme. Mi hai capito bene?

Éothain: Sì, mamma.

Freyda: Non voglio andare via! Non voglio andare, mamma!

Donna: Freyda, io ti raggiungerò lì. Sbrigatevi! Va', figliolo.

Saruman: Rohan, mio signore, è pronta a cadere.

Dal film

Il Signore degli Anelli - Le due Torri

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Il Signore degli Anelli - Le due Torri: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il Signore degli Anelli - Le due Torri:

Frasi del film Il Signore degli Anelli - Le due Torri Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Peter Jackson Il Signore degli Anelli - Le due Torri su Amazon

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Frodo e Sam, in marcia verso Mordor, capiscono di essere seguiti, e provano a tendere un trabocchetto a chi è sulle loro tracce. Così, lasciano avvicinare Gollum (che vuole lAnello) e lo catturano: egli, quindi, promette di accompagnarli a Mordor per essere poi liberato. Intanto Saruman si allea con gli uomini delle montagne, che così si batteranno al suo fianco, e per la guerra contro Rohan crea un numero sempre maggiore di Uruk-Hai. I mostri, dunque, iniziano a mettere a ferro e fuoco le terre del Mark, uccidendone gli...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Liv Tyler Liv Tyler
Viggo Mortensen Viggo Mortensen
Christopher Lee Christopher Lee
Hugo Weaving Hugo Weaving
Andy Serkis Andy Serkis
Peter Jackson Peter Jackson
J. R. R. Tolkien J. R. R. Tolkien
Cate Blanchett Cate Blanchett
Ian McKellen Ian McKellen
Orlando Bloom Orlando Bloom

Trailer del film Il Signore degli Anelli - Le due Torri

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Essere vivi voleva dire respirare aria; respirare aria voleva dire aria aperta.

Essere vivi voleva dire respirare aria; respirare aria voleva dire aria aperta.

Paul Auster

Paul Auster

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail