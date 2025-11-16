DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Le due Torri
Saruman: Il mondo sta cambiando. Chi, ora, ha la forza di opporsi agli eserciti di Isengard e di Mordor? Di opporsi al potere di Sauron e di Saruman, e all'unione delle due Torri? Insieme, mio signore Sauron, regneremo su questa Terra di Mezzo. Il Vecchio Mondo brucerà tra le fiamme dell'industria. Le foreste cadranno. Un nuovo ordine sorgerà. Guideremo la macchina della guerra con la spada, la lancia e il pugno di ferro degli Orchi. Dobbiamo solo rimuovere coloro che si oppongono a noi. Gli Uomini dei Cavalli vi hanno preso le terre! Hanno spinto il vostro popolo sulle colline a rimediare da vivere sui sassi!
Uomo: Assassini!
Saruman: Riprendetevi le terre rubate! Bruciate i loro villaggi! Inizierà a Rohan. Troppo a lungo questi contadini ti hanno contrastato. Ma ora non più.
Donna: Éothain! Éothain! Tu prendi tua sorella. Andrete più veloci in due soltanto.
Freyda: Papà dice che Éothain non deve cavalcare Garulf. È troppo grande per lui!
Donna: Ascoltami, devi andare a Edoras e dare l'allarme. Mi hai capito bene?
Éothain: Sì, mamma.
Freyda: Non voglio andare via! Non voglio andare, mamma!
Donna: Freyda, io ti raggiungerò lì. Sbrigatevi! Va', figliolo.
Saruman: Rohan, mio signore, è pronta a cadere.
