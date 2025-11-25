Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re
Frodo: Sono qui, Sam.
Sam: Distruggetelo! Avanti! Ora! Gettatelo tra le fiamme! Cosa state aspettando? Avanti, gettatelo!
Frodo: L'Anello è mio.
Sam: No. No. Nooo!
Frodo: Ah! Aaah!
Gollum: Eh, eh, eh! Sì! Sì! Tesoro! Tesoro! Tesoro! Tesoro! Tesoro! Ah, ah, ah! Tesoro!
Sam: Datemi la mano! Afferrate la mia mano! No! Non cedete ora. Non cedete ora. Afferratela!
Commenta
Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re:
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Un flashback ci porta a conoscere il passato di Gollum: Smeagol e Deagol, due piccoli Hobbit, stanno pescando. Allamo di Deagol, si aggancia un pesce imponente, che butta lo Hobbit in acqua. Lo sfortunato pescatore, mentre il pesce fugge con lesca, è attirato da uno strano bagliore sul fondo: si tratta dellUnico Anello. Deagol lo raccoglie e torna a riva: non appena Smeagol lo vede, desidera immediatamente entrarne in possesso. I due si scontrano in una sfida che porta alla morte di Deagol. Smeagol, invece, diventato Portatore...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film