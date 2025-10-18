Aforismi
Dialogo dal film Amori e incantesimi

Sally Owens: Tutto quello che voglio è una vita normale.

Frances Owens: Mia cara ragazza, quando ti renderai conto che essere normale non è necessariamente una virtù? Denota piuttosto una mancanza di coraggio!

Sally Owens: Beh, è quello che voglio.

Dal film

Amori e incantesimi

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Le sorelle Gillian e Sally Owens sono cresciute con le zie Jet e Frances, due streghe con cui hanno imparato a fare delle magie ma purtroppo erano state sempre allontanate dagli abitanti della città. La loro famiglia però da tempo è vittima di una maledizione, secondo cui ogni uomo di cui si innamorano è destinato a morire. La loro maledizione si era già abbattuta sul loro papà, morto in un incidente mentre la loro mamma ne morì per il dolore. Anche un precedente fidanzato della zia Fran rimase vittima di un incidente...Leggi di più

La felicità è come quando si inghiotte improvvisamente uno spicchio splendente di sole nel pomeriggio.

Katherine Mansfield

