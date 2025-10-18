Dialogo dal film Amori e incantesimi

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Amori e incantesimi: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Amori e incantesimi:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Le sorelle Gillian e Sally Owens sono cresciute con le zie Jet e Frances, due streghe con cui hanno imparato a fare delle magie ma purtroppo erano state sempre allontanate dagli abitanti della città. La loro famiglia però da tempo è vittima di una maledizione, secondo cui ogni uomo di cui si innamorano è destinato a morire. La loro maledizione si era già abbattuta sul loro papà, morto in un incidente mentre la loro mamma ne morì per il dolore. Anche un precedente fidanzato della zia Fran rimase vittima di un incidente...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi