Siamo in un cul-de-sac e per venirne fuori serve un sac-de-cul.

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Citazione dal film Il giorno più lungo di Comandante dei genieri
Comandante dei genieri
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il giorno più lungo è girato nello stile di un film verità. Iniziando nei giorni prima del D-Day, il film si concentra sugli eventi sui due lati del Canale, come gli Alleati che aspettano a entrare in azione a causa del tempo cattivo, mentre le forze dell'Asse difendono la Francia del Nord, scommettendo su un'invasione a Calais. Di centrale importanza è la decisione del Generale Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo della SHAEF, di procedere all'azione dopo aver revisionato i primi rapporti sul tempo cattivo, mentre proseguono le...Leggi di più
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