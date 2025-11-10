DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Paradiso perduto
[Finn, scalzo, raggiunge Estella e sale anche lui sul taxi che era sul punto di partire]
Finn: Che cos'hai in mente?
Estella: Ti sei dimenticato le scarpe!
Finn: Cosa si prova a non avere emozioni? Me lo dici? [...]
Estella: Mettiamo che ci fosse una bambina e che da quando avesse avuto l'età della ragione, le avessero insegnato ad avere paura... diciamo, ad avere paura della luce del giorno, che le avessero insegnato che era sua nemica, che le avrebbe fatto del male e che poi, in un giorno di sole, tu le chiedessi di uscire fuori a giocare e lei non volesse... non puoi arrabbiarti con lei, giusto?
Finn: Io ho conosciuto quella bambina e ho visto la luce nei suoi occhi, puoi dire o fare quello che ti pare, ma io continuo ancora a vederla.
Estella: Noi siamo quello che siamo, le persone non cambiano!
Paradiso perduto: approfondimenti
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film racconta la vita del giovane artista Finnegan 'Finn' Bell, nato e cresciuto in Florida, e della sua passione e morbosa ossessione per la fredda e affascinante Estella, la sua musa ispiratrice conosciuta per puro caso.
Malgrado tutti e soprattutto la zia di Estella, gli dicano che lei gli spezzerà il cuore, Finn decide fin da bambino di conquistarla.
Anni dopo il loro primo incontro, grazie ad un misterioso benefattore, Finn parte per New York alla ricerca della realizzazione dei suoi sogni di artista; qui incontra...Leggi di più
