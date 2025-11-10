Dialogo dal film Paradiso perduto

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Paradiso perduto

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film racconta la vita del giovane artista Finnegan 'Finn' Bell, nato e cresciuto in Florida, e della sua passione e morbosa ossessione per la fredda e affascinante Estella, la sua musa ispiratrice conosciuta per puro caso.



Malgrado tutti e soprattutto la zia di Estella, gli dicano che lei gli spezzerà il cuore, Finn decide fin da bambino di conquistarla.



Anni dopo il loro primo incontro, grazie ad un misterioso benefattore, Finn parte per New York alla ricerca della realizzazione dei suoi sogni di artista; qui incontra...Leggi di più

