Il mio nome è Federico Aranda e ritornerò!

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Alive - Sopravvissuti di Federico Aranda
Federico Aranda
Commenta
Alive - Sopravvissuti: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Federico Aranda e scopri di più sul film:
Frasi del film Alive - Sopravvissuti Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Frank Marshall Alive - Sopravvissuti su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film narra la storia vera del Disastro delle Ande. Il 13 ottobre 1972 una squadra uruguaiana di rugby, accompagnata anche da alcuni familiari, in volo sul Fokker Fairchild FH-227D si schianta sulla cordigliera delle Ande, nel tentativo di raggiungere il Cile.
I sopravvissuti, dopo alcuni giorni in attesa dei soccorsi decidono, per non morire di fame, di cibarsi dei corpi dei loro compagni morti.
Gli estremi sforzi compiuti dai 33 iniziali sopravvissuti, poi ridottisi a 16, verranno compensati dall'eroica impresa di Fernando...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film