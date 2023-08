Citazione dal film Caro diario di Nanni

Nanni

Caro diario: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nanni (ruolo interpretato da Nanni Moretti) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Caro diario è composto da tre episodi in cui Moretti interpreta se stesso in una sorta di diario aperto, come suggerisce il titolo.



In Vespa

Il primo episodio, In Vespa, vede il protagonista nella passeggiata in Vespa attraverso i quartieri di una Roma estiva e semideserta. Le inquadrature di bellezze paesaggistiche, architettoniche e monumentali accompagnano le riflessioni del regista che spaziano dalla critica cinematografica, e in genere al cinema hollywoodiano, alla sociologia e alla sfaccettata urbanistica dei tanti...Leggi di più

