Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film La corrispondenza di Edward Phoerum

Ti amo dovunque, comunque, sempre!

Dal film

La corrispondenza
Edward Phoerum

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

La corrispondenza: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Edward Phoerum (ruolo interpretato da Jeremy Irons) e scopri di più sul film:

Frasi del film La corrispondenza Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Giuseppe Tornatore La corrispondenza su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Amy Ryan è una giovane studentessa universitaria di astrofisica, fuori corso ormai di qualche anno. Fa anche la stuntwoman, girando scene pericolose per il cinema e la televisione.

Amy ha una relazione con il professor Edward Phoerum, che però è sostanzialmente basata su quotidiani messaggi sul cellulare ed eterne videochiamate su Skype, visto che l'uomo vive ad Edimburgo. I due si vedono solo a cadenza regolare di mesi, nei soggiorni trascorsi a Borgo Ventoso dove lui ha una seconda casa, o in occasione di conferenze o altri...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Giuseppe Tornatore Giuseppe Tornatore
Jeremy Irons Jeremy Irons
Ennio Morricone Ennio Morricone

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Sarei già andato davvero lontano, | Tanto lontano quanto è grande il mondo, | Se non mi trattenessero le stelle | Che hanno legato il mio al tuo destino, | Così che solo in te posso conoscermi. | E la poesia, i sogni, il desiderio, | Tutto mi spinge a te, alla tua natura, | E...

Sarei già andato davvero lontano, Tanto lontano quanto è grande il mondo, Se non mi trattenessero le stelle Che hanno legato il mio al tuo destino, Così che solo in te posso conoscermi. E la poesia, i sogni, il desiderio, Tutto mi spinge a te, alla tua natura, E dalla tua dipende la mia vita.

Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail