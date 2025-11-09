Aforismi
Dialogo dal film Perfetti sconosciuti

Carlotta: Oh, allora alla vostra!

Cosimo: No, non c'è ancora niente da brindare Carlotta.

Carlotta: E va be', già il fatto che qualcuno scopa!

Lele: Carlotta e andiamo, neanche i primi sono arrivati, già così stiamo?!

Dal film

Perfetti sconosciuti

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
I coniugi Eva e Rocco invitano a casa loro a cena degli amici di vecchia data, sono gli amici di sempre: Cosimo e Bianca, Lele e Carlotta e Peppe. Eva e Rocco, al contrario di Cosimo e Bianca, novelli sposi, sono ormai una coppia in crisi. A questo va ad aggiungersi un rapporto conflittuale tra la moglie e la figlia adolescente, che predilige il rapporto con il padre.

Tuttavia non sono i soli ad avere una crisi, anche Lele e Carlotta hanno dei problemi, mentre Peppe, insegnante di educazione fisica, dopo il divorzio, non riesce né...Leggi di più

La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire. [Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns...

Vaclav Havel

Il sogno ad occhi aperti non è un vuoto mentale. È piuttosto il dono di un'ora che conosce la pienezza dell'anima.

Gaston Bachelard

