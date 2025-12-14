Aforismi
Dialogo dal film 300 - L'alba di un impero

Serse: Ecco! Che marcino pure sui loro cadaveri e vedano che succede a chi osa sfidare il suo re! Niente potrà fermare la marcia del mio impero!

Efialte: Mio re! Maestà!

Serse: Tu, porta la spada del re morto ad Atene e rendi loro noto che Serse sta arrivando!

Dal film

300 - L'alba di un impero

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Leonida combatte alle Termopili con i 300 valorosi della sua guardia personale e mentre cerca di fermare lesercito elefantiaco di Serse, Temistocle, a capo della marina di Atene, combatte invece contro Artemisia, comandante delle forze navali persiane. Temistocle non è solo un generale intelligente e un guerriero dalle formidabili capacità atletiche, ma è anche un abile politico che cerca di unire le città greche contro gli invasori, nel farlo, però, si rende conto che il sacrificio degli spartani è fondamentale per il suo...Leggi di più

