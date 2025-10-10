Aforismi
Dialogo dal film Resta con me

Richard Sharp: Ho girato il mondo per trovarti...

Tami Oldham: E adesso non puoi lasciarmi andare.

Dal film

Resta con me

Resta con me: approfondimenti

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Una ragazza, bionda e piena di vita, approda a Tahiti in cerca di un lavoro e di una nuova avventura. Si chiama Tami ed è nata in California dove però non vuole più tornare perché ha dei brutti ricordi. E giovane, ha ventiquattro anni ed è bella. Richard invece vive a Tahiti da qualche mese, anche lui, come Tami, si è lasciato alle spalle un triste passato e adesso gira il mondo sulla sua barca a vela, da solo.

Si conoscono, si amano e decidono di partire assieme. Ma prima di intraprendere il giro del mondo sulla barca di...Leggi di più

