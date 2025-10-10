DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Resta con me
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Resta con me: approfondimenti
Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Resta con me:
Frasi del film Resta con me Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Baltasar Kormákur Resta con me su Amazon
Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
Una ragazza, bionda e piena di vita, approda a Tahiti in cerca di un lavoro e di una nuova avventura. Si chiama Tami ed è nata in California dove però non vuole più tornare perché ha dei brutti ricordi. E giovane, ha ventiquattro anni ed è bella. Richard invece vive a Tahiti da qualche mese, anche lui, come Tami, si è lasciato alle spalle un triste passato e adesso gira il mondo sulla sua barca a vela, da solo.
Si conoscono, si amano e decidono di partire assieme. Ma prima di intraprendere il giro del mondo sulla barca di...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film